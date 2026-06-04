コリンズ・エアロスペースは、ポーランド・タイェチナの製造施設を拡張した。2012年に設立した施設を拡張し、広さは約22,000平方メートルとなった。投資額は6,900万米ドルで、民間・防衛航空機プログラム向けの着陸装置システムの生産能力を約25％増強する。年内に約190名の新規雇用を創出する予定。コリンズ・エアロスペースを傘下に置くRTXは、ポーランドに50年以上にわたって事業を展開している。プラット＆ホイットニー、レイ