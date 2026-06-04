ぐんぐん気温が上昇し、夏のような日が続いた5月下旬。宮中晩餐会や六大学野球での天覧試合など、皇族方も精力的に活動されました。フレッシュなほほえみに満ちた最新のニュースをお届けする。【写真】宮中晩餐会、笑顔で言葉を交わされる着物姿の愛子さまとタキシード姿の悠仁さま。他、マルコス大統領夫妻を見送る着物姿の雅子さまや神宮球場に到着された愛子さまなども●5月27日フィリピン大統領夫妻を迎えての宮中晩餐会