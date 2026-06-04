日本野球機構（NPB）は3日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグ三塁手の佐藤輝明（阪神）がチームメイトの森下翔太（阪神）に続いて2人目の20万票突破。セ・リーグの遊撃手部門は1位・長岡秀樹（ヤクルト）が110,840、2位・村松開人（中日）が102,127で10万票突破し、熾烈な争いを連日繰り広げている。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム