◇ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間2日、チェイス・フィールド)ドジャースのミゲル・ロハス選手4回の第2打席で、1打席に3度ABSチャレンジを行う場面がありました。この回、二死走者無しの状態で打席が回ったロハス選手。カウント1-1から、3球目の外角ストレートを見逃すと、主審はストライクのコールします。ロハス選手はそれに対しチャレンジを要求。球はストライクゾーンをわずかに外れていて、ボール判定となりました