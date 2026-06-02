◇ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間2日、チェイス・フィールド)

ドジャースのミゲル・ロハス選手4回の第2打席で、1打席に3度ABSチャレンジを行う場面がありました。

この回、二死走者無しの状態で打席が回ったロハス選手。カウント1-1から、3球目の外角ストレートを見逃すと、主審はストライクのコールします。ロハス選手はそれに対しチャレンジを要求。球はストライクゾーンをわずかに外れていて、ボール判定となりました。

すると続く4球目、今度は低めの際どいストレートも見逃しますが、判定はまたもストライクコール。ロハス選手はこれにも異議を唱え、躊躇なくチャレンジすると、これもわずかにゾーンを外れていて、2球連続で成功となります。

そして5球目はストライクでフルカウントとなると、ロハス選手は最後の6球目も際どいコースを見送ります。ただこれも球審はストライクコール。ロハス選手は三度目のチャレンジ要求を起こしますが、今度は外角ギリギリに入っていて判定通り見逃し三振となりました。