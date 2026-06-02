作家の佐藤愛子さんが102才で亡くなった。佐藤さんが憧れの存在だったというプロデューサーの残間絵里子さんが追悼した。【写真】子犬を抱く、若き日の作家・佐藤愛子さん。他、紫式部文学賞を受賞したときの佐藤愛子さんなども＊＊＊佐藤さんは、私にとって敬愛してやまない存在です。いまから30年ほど前、ライター業をしながら、もっとまとまった文章を書きたいと思っていた時期には、とにかくお手本は佐藤さんしかい