温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」は、横浜市民を対象に、2026年6月2日から8日まで「勝手に横浜市民割！」キャンペーンを実施します。子どもも大人も特別料金で入場可能に箱根が国際的な観光地として知られるきっかけにもなったという、6月2日の横浜開港記念日に合わせ、感謝の気持ちを込めてこのキャンペーンを企画したとのこと。横浜市民限定で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」の水着エリアが通常の約30％オフで入場可