いま【マクドナルド】の「ハッピーセット®」には、大人気「ちいかわ」の悶絶級に愛らしいおもちゃがついてきます。マックのさまざまな職種の制服を身にまとったちいかわたちのフィギュアは、手にするたびにワクワクした気持ちにさせてくれそう。今回はマックの「ハッピーセット®」についてくる、ちいかわたちのフィギュアをご紹介します。 隅々まで可愛い専用パッケージ パッケージは
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