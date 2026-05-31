◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本1-0アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を行い、1-0で勝利。試合後、ワールドカップには3大会連続出場で日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手が期待の言葉を込めました。後半42分に小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ）のヘディングシュートが決まり、辛くも勝利。試合を終えて、「勝