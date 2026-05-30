厚揚げで作る簡単南蛮漬けを作ってみた 甘酸っぱいたれに野菜と具材を漬け込む南蛮漬けは、冷やして食べるとよりおいしく、初夏の夕飯にあるとうれしいおかずのひとつ。 今回は、価格が手頃な厚揚げで作る人気のレシピをご紹介します。厚揚げはすでに油で揚げてあるので揚げる作業が必要なく、フライパンで焼き色をつけるだけで簡単に仕上がります。 まずは南蛮だれと野菜の準備から 1. 砂糖・めんつゆ・お酢などを合わせて