ドラマ『弱虫ペダル』の撮影中、自転車事故で脊髄を損傷し、首から下の自由を失った俳優・滝川英治さん。「死なせて」と医師に乞うた彼が、再び生きることを決めたのは、病室ですすり泣く母の姿でした。とはいえ、身体が思うようにいかない現実が立ちふさがります。「リハビリですか？最初は身体を起こすところから」と滝川さんは言いながら、今を生きている実感を言葉にのせます。 【写真】事故直後の滝川さん…痛々しい姿もあり