26日の全仏オープン1回戦でサーブを放つ大坂なおみ選手/Tnani Badreddine/DeFodi Images/Getty Images via CNN Newsource（CNN）テニスの4大大会（グランドスラム）で4勝を誇る大坂なおみ選手は、全仏オープン1回戦の試合前、目を引くツーピースの衣装でローラン・ギャロスの観客を魅了した。試合はドイツのラウラ・ジーゲムント選手に対してストレート勝ちを収めた。コートに姿を現した大坂選手は、黒のコルセットとプリーツスカ