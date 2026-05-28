26日の全仏オープン1回戦でサーブを放つ大坂なおみ選手/Tnani Badreddine/DeFodi Images/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）テニスの4大大会（グランドスラム）で4勝を誇る大坂なおみ選手は、全仏オープン1回戦の試合前、目を引くツーピースの衣装でローラン・ギャロスの観客を魅了した。試合はドイツのラウラ・ジーゲムント選手に対してストレート勝ちを収めた。

コートに姿を現した大坂選手は、黒のコルセットとプリーツスカートを合わせたスタイルに身を包んでいた。スカートの裾は同選手が歩くと、コートの赤土をかすめるように動いた。

スタイリッシュな試合前の衣装の下には、ナイキがデザインした印象的なゴールドのテニスウェアが重ね着されていた。ウェアに散りばめられたスパンコールが、パリの太陽を受けてキラキラと輝いた。

ジーゲムント選手に6-3、7-6で勝利した後、世界ランキング16位の大坂選手は試合後のコート上インタビューで今回の衣装のインスピレーションについて尋ねられ、輝きを放つ「夜のエッフェル塔」を引き合いに出した。

28歳の大坂選手は、昨年開催された全米オープンと今年の全豪オープン、そしてニューヨークのメトロポリタン美術館（MET）で開かれるファッションイベント「メットガラ」など、コート内外でのファッションセンスで注目を集めている。

全仏オープンでの衣装を巡っては、サステイナブルなファッションへのアプローチとアップサイクル素材を使った作品で知られるスイス生まれのデザイナー、ケビン・ジェルマニエ氏に白羽の矢を立てた。

過去には華やかなウェアのお披露目がテニスの楽しみの一部だったと振り返る大坂選手。今もそうした認識の人々や子どもたちはいるとした上で、自分の衣装を見て同じように楽しんでもらいたいと示唆した。

今回の衣装が世間やファンの注目を集めたことは間違いないが、大坂選手には一つ懸念があった。AP通信の取材に明らかにしたところによると、太陽の光がウェアに当たると非常に反射するため、審判に退場させられるのではないかと少し心配だったという。そうした事態に備え、普通のナイキのウェアも2着用意していたと同選手は語った。

キャリアで初となる全仏オープン3回戦突破を目指す大坂選手は28日の2回戦で、クロアチアのドナ・ベキッチ選手と対戦する予定。同選手は2024年のパリ五輪で銀メダルを獲得している。