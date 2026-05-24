今回は、共働きなのに家事をしない夫が洗濯機を壊したエピソードを紹介します。洗濯ぐらいできるだろうと思っていたけど…「夫も私もフルタイム勤務の会社員で、収入も労働時間も同じぐらいです。結婚後は夫が家事を分担してくれるものだと思っていましたが、大間違いでした。夫は何かと言い訳をして家事から逃げようとしますし、何をやらせても失敗ばかり。でも、洗濯ぐらいはできるだろうと思ってお願いしたんです。すると、洗濯