今回は、妻が家出しても反省しない夫のエピソードを紹介します。育児をしているつもりなのに…「俺には妻と1歳の息子がいますが、妻は俺に『全然育児をしてくれない』と文句ばかり。でも俺としては育児をしているつもりだし、妻に文句を言われる筋合いはないです。この前のことですが、妻の誕生日だったので、ファミレスで食事していたんです。すると妻は、『誕生日のときぐらい、ゆっくり食事をさせてほしい』と言って、俺に息子