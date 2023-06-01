【モデルプレス＝2026/05/22】乃木坂46が5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では、「梅澤美波 卒業コンサート」が行われ、卒業生である白石麻衣からのメッセージが流れた。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆白石麻衣、梅澤美波卒コンのナレーション担当梅澤のこれまでの軌跡を辿るVTRが流れると、会場に響いたのは