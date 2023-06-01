白石麻衣、乃木坂46梅澤美波卒コンでナレーション「絶対に梅澤しかいない」 副キャプテン選定時の秘話も【14thバスラDAY3】
【モデルプレス＝2026/05/22】乃木坂46が5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では、「梅澤美波 卒業コンサート」が行われ、卒業生である白石麻衣からのメッセージが流れた。
【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー
梅澤のこれまでの軌跡を辿るVTRが流れると、会場に響いたのは「あの夏からもうずいぶんと経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です」という声。グループ加入前から白石のファンであり、白石に憧れて乃木坂46のオーディションを受けた梅澤にとっても、そしてファンにとっても感動的な演出となった。
白石はナレーションを通じて、梅澤を「丁寧に、そしてしっかりと接してくれた後輩」と回顧。当時は先輩たちを気遣って一歩引いている印象があったとしつつも、「乃木坂46が好きで入ってきて、グループへのリスペクトを持っていたからそうなっているのは、もちろん気づいていました。誰よりもグループを愛している人」と、梅澤のグループへの深い愛を称賛した。
さらに、梅澤が副キャプテンに就任した際のエピソードも告白。スタッフと話し合った当時を振り返り、「私もスタッフさんも『絶対に梅澤しかいない』と同じ思いでした」と明かした。最後には、キャプテンとして、そしてメンバーとしてグループを牽引し続けた梅澤に対し、「私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです」と最大の賛辞を贈り、「卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そしてありがとう」と、これからは“友人”として新たな関係を築いていきたいという温かい言葉で締めくくった。
あの夏からもうずいぶんと経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です。美波は丁寧に、そしてしっかりと接してくれた後輩でした。なので、在籍中は正直、先輩の私たちに気遣って一歩引いているなという印象です。乃木坂46が好きで入ってきて、グループへのリスペクトを持っていたからそうなっているのは、もちろん気づいていました。誰よりもグループを愛している人。
副キャプテンを決めるとき、スタッフさんと話すことがありました。私もスタッフさんも「絶対に梅澤しかいない」と同じ思いでした。周りが見えて、グループの未来を考えて、そして強さがある美波。キャプテンとしてもメンバーとしても理想的だし、私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです。卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そしてありがとう。
デビューから14周年を迎えた乃木坂46が、東京ドームでバースデーライブを開催。東京ドーム公演を3日間行うのはグループにとって初めてとなる。オンラインでの生配信も行われ、多くのファンが14周年を祝福。2日目は梅澤美波卒業後のキャプテンを菅原咲月が務めることが発表された。（modelpress編集部）
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◆白石麻衣、梅澤美波卒コンのナレーション担当
梅澤のこれまでの軌跡を辿るVTRが流れると、会場に響いたのは「あの夏からもうずいぶんと経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です」という声。グループ加入前から白石のファンであり、白石に憧れて乃木坂46のオーディションを受けた梅澤にとっても、そしてファンにとっても感動的な演出となった。
さらに、梅澤が副キャプテンに就任した際のエピソードも告白。スタッフと話し合った当時を振り返り、「私もスタッフさんも『絶対に梅澤しかいない』と同じ思いでした」と明かした。最後には、キャプテンとして、そしてメンバーとしてグループを牽引し続けた梅澤に対し、「私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです」と最大の賛辞を贈り、「卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そしてありがとう」と、これからは“友人”として新たな関係を築いていきたいという温かい言葉で締めくくった。
◆白石麻衣ナレーション全文
あの夏からもうずいぶんと経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻衣です。美波は丁寧に、そしてしっかりと接してくれた後輩でした。なので、在籍中は正直、先輩の私たちに気遣って一歩引いているなという印象です。乃木坂46が好きで入ってきて、グループへのリスペクトを持っていたからそうなっているのは、もちろん気づいていました。誰よりもグループを愛している人。
副キャプテンを決めるとき、スタッフさんと話すことがありました。私もスタッフさんも「絶対に梅澤しかいない」と同じ思いでした。周りが見えて、グループの未来を考えて、そして強さがある美波。キャプテンとしてもメンバーとしても理想的だし、私が乃木坂46を今も誇れているのは、美波のおかげです。卒業した後は、友達になれるといいなと思っています。お疲れ様。そしてありがとう。
◆乃木坂46、東京ドームでバスラ3days開催
デビューから14周年を迎えた乃木坂46が、東京ドームでバースデーライブを開催。東京ドーム公演を3日間行うのはグループにとって初めてとなる。オンラインでの生配信も行われ、多くのファンが14周年を祝福。2日目は梅澤美波卒業後のキャプテンを菅原咲月が務めることが発表された。（modelpress編集部）
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