なにかに挑戦して悩みや葛藤を抱くと、顔がどうしても暗くなってしまうもの。そこで今回は、表情をパッと明るく見せてくれる「重ねづけネックレス」を厳選してご紹介します。元気が出ない日は、視界に入るだけで元気をくれる、そんなアイテムに頼りましょ♡ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“