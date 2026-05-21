暗い表情もパッと明るくなる♡ 多幸感を感じさせる「重ねづけネックレス」3選

なにかに挑戦して悩みや葛藤を抱くと、顔がどうしても暗くなってしまうもの。そこで今回は、表情をパッと明るく見せてくれる「重ねづけネックレス」を厳選してご紹介します。元気が出ない日は、視界に入るだけで元気をくれる、そんなアイテムに頼りましょ♡

ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服 なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！

多幸感を感じさせる重ねづけネックレス なにかをめざすと、悩みや葛藤を抱くもの。そうすると顔がどうしても暗くなってしまう。そんなときは表情をパッと明るく見せてくれるネックレスに頼りましょ♡

Cordinate Wパールに大ぶりリボンでガーリー指数爆上がり ネックレスの盛り感をきわ立たせる、オフショルが相性抜群。レディとガーリーを兼ね備えるパールあわせがおかわ♡ リボンつきパールネックレス 17,600円／Q-pot.、ピンクパールネックレス 6,900円／89xiiitokyo（ともに805showroom）ギャザードロストトップス 7,590円／dazzlin リブニットショートパンツ 3,299円／WEGO

Item 【TUWAKRIM】ピンクネックレス＆グリーン2連ネックレス 元気をくれるカラフルなビーズネックレスなら表情も明るく見せてくれる。 ピンクネックレス 12,100円、グリーン2連ネックレス 13,500円／ともにTUWAKRIM（805showroom）

Item 【WEGO】ハートモチーフネックレス 平成女児感あふれるハートモチーフは女子ウケすること間違いナシ♡ ハートモチーフネックレス 550円／WEGO 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来