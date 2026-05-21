俳優で歌手の中村雅俊が２１日、東京都武蔵野市で開かれた「Ｔｈｅ５１ｓｔＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ俺たちの旅スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」（今秋開催）の合同取材会に秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子と出席した。４月２８日に妻で俳優の五十嵐淳子さんが急病のため７３歳で死去したことを今月２日に公表後、初めて報道陣の前に姿を見せた中村は、登場すると「皆さん今日はようこそおいでく