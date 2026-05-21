俳優で歌手の中村雅俊が２１日、東京都武蔵野市で開かれた「Ｔｈｅ ５１ｓｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート〜まだまだ旅は終わらない〜」（今秋開催）の合同取材会に秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子と出席した。

４月２８日に妻で俳優の五十嵐淳子さんが急病のため７３歳で死去したことを今月２日に公表後、初めて報道陣の前に姿を見せた中村は、登場すると「皆さん今日はようこそおいでくださいました。本当ににありがとうございました」と集まった報道陣に感謝。「コンサートをまたやるって話を聞いた時、こっちにすわってるこの４人全員（中村、秋野、田中、岡田）が驚きましたね。またできるの？みたいな。次の疑問が、どうしてお客さんがくるんだろう？って」とあいさつした。

続く秋野は「いろいろございまして、ご承知の通り雅俊君もちょっとへこんでおりますので、励ましにお集まりいただけましたらありがたいなと思っております」と、言外に五十嵐さんを失った中村への気遣いをにじませ、中村は苦笑いしつつも「ありがとうございます」と、秋野にぺこりと頭を下げた。

中村によると、五十嵐さんは「俺たちの旅」について「主人の代表作ということで見てくれていました」という。映画「五十年目の俺たちの旅」についても「一緒に映画も見た」と明かし、「俺たちの旅」は５０周年を迎えたことを「喜んでくれていました」と振り返った。

田中が「来年もまた（コンサートを）できたらなと思ったりしてますけど」と言うと、中村は「もうその話してんの？」と返しつつも「頑張りましょう」と、早くも５２ｎｄ実現に賛同。

悲しみを見せず、終始気丈に明るく振る舞った中村は、まずは今年の開催に向けて「演じるこっちも非常に楽しみにしておりますので。絶対に裏切らないコンサートをやりたいなと思っております」と約束していた。