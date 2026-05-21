お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が21日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。20日に行われた党首討論についてコメントした。高市早苗首相と野党6党による党首討論が20日に行われた。今回の特別国会では初めてとなる党首討論で、6党首が登壇するのは過去最多となった。中道改革連合の小川淳也代表は、11日の国会で高市氏がイラン情勢に対応するための補正予算の編成について「直ちに