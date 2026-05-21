サムスン電子労使が20日午後10時30分ごろに賃金・成果給協議案に暫定合意した。スト予告時間の1時間前だ。財界内外では「最悪の状況は避けた」としているが、労組側の過度な報賞要求で産業界に及ぼす影響は少なくないと指摘される。人工知能（AI）半導体競争が盛んな状況でストというカードを前面に出し世界的供給網不安を招いたという批判も出ている。サムスン電子労使はこの日、中央労働委員会の事後調停会議と雇用労働部の金栄
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