プロ野球中日ドラゴンズファンで知られるロックバンド、サカナクションのギター・ボーカルの山口一郎（45）が20日未明、Xを更新。20日の阪神−中日戦で7点差をひっくり返されて大逆転負けを喫した中日ドラゴンズについて言及した。中日は7−7で迎えた9回裏、阪神森下翔太外野手（25）の劇的な11号サヨナラ弾で大逆転負けを喫した。7回表までは7−0でリードしていたが、7回裏に4点、8回裏に3点取られ、最終回にサヨナラを喫する大逆