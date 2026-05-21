プロ野球中日ドラゴンズファンで知られるロックバンド、サカナクションのギター・ボーカルの山口一郎（45）が20日未明、Xを更新。20日の阪神−中日戦で7点差をひっくり返されて大逆転負けを喫した中日ドラゴンズについて言及した。

中日は7−7で迎えた9回裏、阪神森下翔太外野手（25）の劇的な11号サヨナラ弾で大逆転負けを喫した。7回表までは7−0でリードしていたが、7回裏に4点、8回裏に3点取られ、最終回にサヨナラを喫する大逆転負けだった。

山口は大の中日ファンで、現在は球団アンバサダーにも就任。4月からパーソリティーを務めるニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）では、中日愛を語る「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。

その山口が21日午前2時45分に「僕は大丈夫です。」とつづり、ハッシュタグ「#中日ドラゴンズ」を添えた。

このポストに対し「今泣いて、何年か後に勝ちます」「私の経験上、自分で大丈夫と言う人は大抵大丈夫ではないです。一郎さん、無理なさらず」「『良い時が長く続かないように、悪い時も長く続かない。』ってサカナクションの山口一郎さんがおっしゃってたので、きっと大丈夫です」などと書き込まれていた。

現在、サカナクションが2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」のリバイバルヒット中。バンドの公式Xは「夜の踊り子」が「Spotify（スポティファイ）トップ50」「オリコンデイリーストリーミングランキング(5月12日(火)集計分)」「アップルミュージックでトップソング」でそれぞれ1位を獲得したことを報告している。

「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気がっ出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」の音源が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞いを披露。「夜の踊り子」のリズムとピッタリと同化。有名人や一般人が次々と「夜の踊り子」ダンスを披露する現象が巻き起こっている。

サカナクションは5月9日にバンド19周年を迎えた。山口は自身のYouTube生配信で「19年目に来て全盛期来てるんだよなぁ。本当にありがたい話です。感謝しかない」としみじみ語っている。

サカナクションのギターは岩寺基晴、ベースは草刈愛美、ドラムは江島啓一、キーボードは岡崎英美。