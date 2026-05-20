全長4.8m級の「3列7人乗りSUV」2026年3月25日から4月5日に開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」では、三菱自動車タイ法人がパジェロスポーツを含む最新モデルを公開しました。日本未導入モデルとして注目され、ユーザーからの反響も広がっています。パジェロスポーツの歴史は1996年にさかのぼります。2代目パジェロのラダーフレームを基盤にしたミッドサイズSUVとして誕生し、日本では「チャレ