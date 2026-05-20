全長4.8m級の「3列7人乗りSUV」

2026年3月25日から4月5日に開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」では、三菱自動車タイ法人がパジェロスポーツを含む最新モデルを公開しました。日本未導入モデルとして注目され、ユーザーからの反響も広がっています。

パジェロスポーツの歴史は1996年にさかのぼります。2代目パジェロのラダーフレームを基盤にしたミッドサイズSUVとして誕生し、日本では「チャレンジャー」の名称で2001年まで販売されました。

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その後は海外専売へと移行し、現行の第3世代は2015年にタイでデビューしています。

現在は約90カ国で販売され、パジェロ譲りのオフロード性能や耐久性を受け継ぐ本格SUVとして位置づけられています。

地域によって名称が異なり、欧州では「ショーグンスポーツ」、フィリピンでは「モンテロスポーツ」として展開されている点も特徴です。

2024年3月には、タイで現行モデルのマイナーチェンジ版が発売されました。

新型トライトンと共通の2.4リッター直列4気筒ディーゼルターボ「4N16」を搭載し、最高出力184PS、最大トルク430N・mへと性能を向上。6速ATに加え、2WDとスーパーセレクト4WD-IIの選択肢が用意されています。

ボディは3列7人乗りの5ドアSUVで、全長4840mm×全幅1815mm×全高1835mm、ホイールベース2800mmという堂々としたプロポーションを持ちます。

最低地上高は219mmとスズキ「ジムニー」を超える値。舗装路中心のSUVが主流となる中でも、クロスカントリー性能を重視した設計が貫かれています。

フロントにはダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用し、ラダーフレームの強みと乗り心地の両立を図っています。

外観は三菱のデザインアイデンティティ「ダイナミックシールド」を採用し、六角形グリルや新デザインの18インチアルミホイール（上位グレードはグロスブラック仕上げ）が力強い印象を与えます。

インテリアはブラック×バーガンディのツートーンで、8インチデジタルメーターと8インチインフォテインメント（Apple CarPlay／Android Auto対応）を装備。

上位グレードには12.1インチのリアルーフモニターやハンズフリーパワーテールゲートも備わります。

安全装備は全車に「ダイヤモンドセンス」を標準装備し、FCM、ACC、BSW、RCTA、MAMなどを搭載。

オフロードモードはグラベル、マッド／スノー、サンド、ロックの4種類を設定しています。

タイでの価格は113万9000〜168万9000バーツ（約555万〜823万円 2026年5月中旬時点）です。

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ユーザーからは「サイズ感がちょうどいい」「この顔つきは日本でもウケそう」といったデザイン面の声が寄せられています。

走りに関しては「タフさが魅力」「好みの方向性」といった反応が見られ、国内導入についても「日本でも売れば需要はある」という期待の声が上がっています。

次期モデルへの関心が高まるなか、「チャレンジャー」以来となる日本市場復活にも注目が集まっています。

バンコクのショーフロアでは、タフな存在感を放つパジェロスポーツが多くの視線を引きつけていました。