日本音楽著作権協会（JASRAC）が20日、都内で、「2026年JASRAC賞」の贈呈式を行った。25年度の分配実績を表彰した。金賞作品はMrs．GREEN APPLEの「ライラック」、銀賞は美空ひばりの「川の流れのように」、銅賞はCreepy Nutsの「Bling−Bang−Bang−Born」。国際賞は「NARUTO−ナルト−疾風伝BGM」、外国作品賞は「BITTERSWEET SAMBA」が受賞した。JASRAC賞は音楽配信やカラオケ、CMなどで前年度に著作物使用料の分配額が多かっ