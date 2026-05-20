LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「サマ割 超得セール」を5月19日正午から29日正午まで開催している。注目の特別プランがお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、メルキュール長野松代リゾート＆スパが6,450円から、グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパが8,925円から、沖縄ハーバービューホテル