「ラクな服を選んでいるだけなのに、なんだか野暮ったく見える」と感じることはありませんか？黒のワイドパンツやゆるトップスなど、大人カジュアルの定番アイテムは着心地がラクな一方で、“無難コーデ”にまとまりすぎると、アカ抜けない印象につながることがあります。最近は、“頑張りすぎない軽さ”が大人ファッションのキーワード。だからこそ、ただラクなだけではなく、“重たく見せないバランス”が重要になっています。“