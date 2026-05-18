【40代・50代】ラクな服が野暮見えの原因？大人カジュアルが“無難”になる原因
「ラクな服を選んでいるだけなのに、なんだか野暮ったく見える」と感じることはありませんか？黒のワイドパンツやゆるトップスなど、大人カジュアルの定番アイテムは着心地がラクな一方で、“無難コーデ”にまとまりすぎると、アカ抜けない印象につながることがあります。最近は、“頑張りすぎない軽さ”が大人ファッションのキーワード。だからこそ、ただラクなだけではなく、“重たく見せないバランス”が重要になっています。
“ラク＝黒・ゆるい”に偏ると重たく見えやすい
疲れている日ほど、人は“考えなくて済む服”を選びたくなるもの。例えば、黒のワイドパンツにオーバーサイズTシャツ。着心地もラクで失敗しにくく、大人カジュアルとしても定番の組み合わせです。
もちろん悪いわけではありません。ただ、上下とも重ための色や素材、ゆるいシルエットでまとめると、全体がどこか重たく見えやすくなることがあります。特に40代・50代のファッションでは、“体型カバー”を意識するあまり、全身がゆるくなりすぎてしまうケースも少なくありません。
最近の大人カジュアルは、“ラクさ”より、“軽く見えるか”が重要。トップスの厚みや足元の抜け感を少し見直すだけでも、印象は変わりやすくなります。
淡色コーデでも“ぼんやり”すると止まって見える
「黒が重たいなら、淡色にすればいい」と思いがちですが、それだけでは解決しないことも。ベージュやエクリュ、グレージュなどの優しい色は取り入れやすい一方で、全身がぼんやりまとまると、“部屋着感”や“生活感”につながりやすいものです。
特に、ゆるトップス×ワイドパンツの組み合わせは、色まで曖昧になるとシルエットのメリハリが弱くなり、“なんとなくアカ抜けない”印象になりやすいでしょう。
大人カジュアルを今っぽく見せるには、“盛る”より、“どこかに軽さを作る”ことが大切。全部を変えなくても、縦ラインや抜け感を少し意識するだけで、見え方は変わりやすくなります。
“少し軽くする”だけで、大人カジュアルは変わる
今の大人ファッションは、“頑張ったおしゃれ”より、“自然な軽さ”が主流で。だからこそ、急にトレンドを詰め込む必要はありません。
例えば、ワイドパンツをデニムに変える。バッグを軽い素材にする。足元を重たくしすぎない――それだけでも、“止まって見えるコーデ”は変わりやすくなります。重要なのは、“全部を変える”ことではなく、“重さを少し抜く”ことです。
ラクな服ばかりなのに、なんだか決まらないのはセンスの問題ではなく、“無難にまとめすぎるバランス”が原因かも。大人カジュアルは、ほんの少し“軽さ”を見直すだけでも印象が変わります。まずは、“頑張りすぎない抜け感”から見直してみるのもおすすめです。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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