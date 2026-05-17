国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた2人による話題のユニット・ROIROMがRayに初登場！そこで今回は、本多大夢さんに“ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思い”を熱く語っていただきました。音楽と向きあい続けてきたこれまでの歩みをたっぷりお届けします。ふたりが歩んできた夢への道音楽の道を志してから、それぞれの場所で一途に夢を追いかけてきた2人。ROIROMとして活動する今に至るまでの経験や思いを