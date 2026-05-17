あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「好きなことがバレる」の略語は？「好きなことがバレる」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「好きバレ」でした！好きバレとは、好きな人や気になっている人に、自分の好意が伝わってしまうことを指す