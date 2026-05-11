白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦した。勝てば今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権を獲得できるこの“日韓戦”で、リトルなでしこは立ち上がりからボールを握って押し込むも、得点を奪えずに前半を終える。後半は一転して劣勢の展開が続く。すると69分に自陣ペナルティエリア内で前田御里が相手を倒してしまい、