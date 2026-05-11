バンドの聖地・⽇本武道館でB&ZAIが初の単独公演「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL- in ⽇本武道館」を開催。2⽇間3公演で約2万7000⼈を動員したライブから、MC中に公開記者会⾒も⾏われた5⽉9⽇（⼟）12時公演をレポートします。念願の武道館公演が開幕！結成からわずか1年で数多くのステージを経験し、通算100公演の快挙を達成したB&ZAI。ロックから王道の