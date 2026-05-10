「好きだけど似あわない気がする…」そんな理由で、おしゃれの幅を狭めていませんか？そこで今回は、パーソナルカラー診断にとらわれすぎず、好きな服を可愛く着こなすためのテクをご紹介します。色の置き方や小物選びを工夫して、自信を持てるコーデを楽しんで♡“似あわない”を脱却する方法骨格＆PCでもうあきらめない！骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服