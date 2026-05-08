「今年1月クールの『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）で話題を呼んだ杉咲花さん（28）ですが、6月12日からは主演ドラマ『クロエマ』がPrime Videoで配信開始となる予定。実力派として存在感を発揮しています」（制作関係者）『冬のなんかさ、春のなんかね』で“恋多き小説家”を演じた杉咲花。はやくも来年1月クールにはあの人気作に主演として帰ってくるという。「’24年に放送された杉咲さんの主演ドラマ『アンメッ