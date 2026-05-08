「今年1月クールの『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）で話題を呼んだ杉咲花さん（28）ですが、6月12日からは主演ドラマ『クロエマ』がPrime Videoで配信開始となる予定。実力派として存在感を発揮しています」（制作関係者）

『冬のなんかさ、春のなんかね』で“恋多き小説家”を演じた杉咲花。はやくも来年1月クールにはあの人気作に主演として帰ってくるという。

「’24年に放送された杉咲さんの主演ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（関西テレビ・フジテレビ系）の続編が’27年1月クールに放送されるそうです。杉咲さんが記憶障害を患う脳外科医を演じる医療ドラマで、25年日本民間放送連盟賞番組部門で最優秀賞を受賞するなど、高く評価されました」（前出・制作関係者）

杉咲は、『アンメット』で共演した若葉竜也（36）と’24年に「女性セブン」によって交際が報じられている。当時双方の所属事務所は「プライベートは本人に任せています」とコメントしていたが……。

「続編にも若葉さんは出演するそうで、2人の共演には注目が集まりそうですね。大衆演劇出身の若葉さんはテレビドラマへの出演は多くはなく、この続編で約2年ぶりのテレビドラマとなります。杉咲さんと若葉さんは『アンメット』以外に朝ドラ『おちょやん』や映画『市子』などでも共演しており、続編で5回目のタッグです」（前出・制作関係者）

息の合った演技が見られそうだ--。