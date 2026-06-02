同じ「大丈夫？」でも、なぜか彼が言うと印象が違うと感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“心配の仕方”や“優しさの向け方”が自然と変わっていくもの。その違いは、細かな気遣いの中にかなり表れています。“表面的な心配”で終わらない男性は本命相手には、「大丈夫？」の言葉だけで終わりません。「最近ちゃんと休めてる？」「無理してない？」と、その背景まで気にしてくれるでしょう。ここには、“あなたの