日本サッカー協会（JFA）は5月1日、キリンチャレンジカップ2026の日本代表vsアイスランド代表戦をDAZN（ダゾーン）にて無料ライブ配信することを発表した。6月中旬に開幕するFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。昨年10月にブラジル代表を撃破したほか、3月にはサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表に勝利。大きな自信とともに、“最高の景色”を目指す