スペースXは日本時間2026年4月29日に「Falcon Heavy（ファルコンヘビー）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカの通信衛星会社Viasat（ビアサット）の通信衛星は予定の軌道へ投入されたことを、スペースXとViasatが報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon Heavy（ViaSat-3 F3）・ロケット：Falcon Heavy・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月29日23時13分・発射場：ケネ