好奇心旺盛なステラちゃん【写真を見る】「そう、無意味です」⁉猫よけを攻略した愛猫の姿が可愛すぎると話題愛猫のいたずらや侵入を防ぐための"猫よけマット"。台所に敷いて対策は万全！のはずが、思いがけない結果に…。そんな投稿がSNSで話題になっています。■台所に猫よけマットを設置Xユーザーの友禅師 水野可菜/名古屋の小さな友禅屋さん（@yuzen_kanahan）が一緒に暮らすのは、猫のステラちゃん。ある日の投稿には、