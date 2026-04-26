猫よけの上に鍋敷きを置いた結果…愛猫の意外な姿に「特等席？」「ドヤ顔？」
【写真を見る】「そう、無意味です」⁉猫よけを攻略した愛猫の姿が可愛すぎると話題
愛猫のいたずらや侵入を防ぐための"猫よけマット"。
台所に敷いて対策は万全！のはずが、思いがけない結果に…。
そんな投稿がSNSで話題になっています。
■台所に猫よけマットを設置
Xユーザーの友禅師 水野可菜/名古屋の小さな友禅屋さん（@yuzen_kanahan）が一緒に暮らすのは、猫のステラちゃん。
ある日の投稿には、
「イタズラ防止で猫よけを台所に置きました。そこに鍋じきを置いたらどうなるでしょう？
というコメントとともに、1枚の写真が添えられていました。
写っているのは、台所にちょこんと座るステラちゃんの姿。
よく見ると、作業台の上にはトゲトゲの侵入防止マットが敷かれています。
そしてステラちゃんが座っているのは、その上に置かれた丸い鍋敷き。
限られたスペースながら、ぴたりと収まるその姿はどこか誇らしげにも見えます。
このポストには、「特等席？」「ドヤ顔に見える」「かわいい！」といった声が寄せられ、4.9万件のいいねを集めました。
ステラちゃんのこの姿には、投稿主さんも思わず笑ってしまったそう。
「常に愛猫は私の癒しなんです。ステラちゃんのやることはなんでも可愛いと思ってしまいますね」
と振り返ります。
こんなかわいい姿を見たら、つい侵入を許してしまいたくなりますね。
今回の投稿の反響についてお伺いすると、
「ポストの反響は凄いです！たくさんのコメントを頂きました。
ただ鍋敷きに座るのはよくあることなので、夫は特に珍しがっていません（笑）」
とのこと。
また、印象的なコメントについては、
「多くて選べないけれど、猫の気持ちを代弁してくれるコメントは思わず笑ってしまいますね」
と話してくれました。
■猫よけを置いたきっかけは？
猫よけを置いた経緯について伺うと、
「人間の食べ物に興味をもって食べようとしたりするので、猫の身体に人間の食べ物は悪いと思って置き始めました」
と教えてくれました。
ステラちゃんはこの投稿の後も、台所の上へ登ろうとするそうです。
投稿主さんによると、
「鍋敷きがない時は冷蔵庫の上へ登るんです（笑）。
よっぽど台所の上が気になるのか、私が洗い物してる時とかも冷蔵庫の上からよく見てます」
とのことでした。
実はこの鍋敷きの上に乗るのは、寒い季節限定なんだそう。
夏は冷たい床や木の机の上にべた〜と溶けているそうです。
その姿を想像するだけで、なんだか和みますね。
■好奇心旺盛なステラちゃん
投稿主さんにお子さんが生まれ、ステラちゃんは最近お姉さんになりました。
お子さんとステラちゃんの関係はというと、
「ステラちゃんは赤ちゃんに一切近づかないです、距離をとって警戒しています。
でも好奇心はあるので遠くからよく見ています、たまに匂いを嗅ぎに近づいたりもします。そして嗅いだらすぐ逃げていきますね（笑）」
とのこと。
ベビーベッドの上からそっとのぞいてみたり、ベッドの下でくつろいでいたりと、少し距離を保ちながら見守っているような微笑ましい姿も投稿されていました。
普段のステラちゃんの性格についてお伺いすると、
「好奇心旺盛で遊んでもらうのが大好きな女の子です。私のことが大好きだけど夫にはよく甘噛みします。多分私はお母さん、夫は兄弟猫だと思ってます」
と教えてくれました。
Xには、構ってほしくてアピールするステラちゃんの動画も投稿されています。
手でちょんちょんと触れてみたり、軽くかじってみたりと、その仕草につい遊んであげたくなります。
そんな愛らしいステラちゃんの日常は、友禅師 水野可菜/名古屋の小さな友禅屋さん（@yuzen_kanahan）のXで発信されていますので、ぜひチェックしてみてください。
ステラちゃんとお子さんとの関係も、これからどのように変化していくのか楽しみですね。
文＝早川みどり