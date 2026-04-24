鮮度◎な宮崎産若鶏を使った多彩な鶏料理をリーズナブルに楽しめる大衆酒場『とり家ゑび寿 錦店』で期間限定イベント！ オープン半年を迎えたことを記念して、4月27日(月)から30日(木)までの4日間限定で、人気メニューが特別価格に。 仕事帰りやちょっとしたご褒美時間に、気軽に立ち寄りたくなる今だけのチャンスです。 人気メニューがまとめてお得 気軽に飲みたい日にも◎です ●特大もも焼き