スーパーの「西友」は、2026年4月24日から30日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。西友PBのカレーがよりどり2点でお得西友のPB「みなさまのお墨付き」のカレーは、よりどり2点で388円。「マッサマン」「バターチキン」「グリーン」「ジンジャーキーマ」「キーマ」「欧風チーズ」が対象です。また、ハーゲンダッツのミニカ