ゴールデンウイーク期間中の石川県内の主要温泉地の宿泊予約状況について、前半が5割程度、後半が8割程度となっていることがわかりました。石川県は23日、加賀方面の山中・山代・片山津・粟津に、金沢の湯涌、七尾の和倉を合わせた石川県内の主要な6つの温泉地について、ゴールデンウイーク期間中の宿泊予約状況を発表しました。石川県によりますと、連休前半の4月25日から29日は飛び石連休の影響もあり、