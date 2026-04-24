京都府にある福田美術館で4月25日（土）から、江戸時代に活躍した画家・伊藤若冲（じゃくちゅう）の作品約40点を展示する企画展「若冲にトリハダ！ 野菜もウリ！」がスタートする。若冲が心血を注ぎ描いた、動物や植物の傑作が一堂に会する京都・錦市場の青物問屋の長男として生まれた伊藤若冲。彼は23歳で家業を継ぎながらも絵画への情熱が捨てられず40歳の頃、家督を弟に譲ってついに画業に専念。京都の大寺院が収蔵していた中国