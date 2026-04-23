●世界14カ国でNo.1を記録『秘密の間柄』 フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中の韓国BLドラマ『秘密の間柄』。世界14カ国でNo.1を記録し、FOD2025年上半期アジアドラマランキングでも1位に輝いた本作の公開1周年を記念したファンミーティングのため、このほど、チャ・ソンヒョン、チャ・ジョンウ、キム・ホヨンの3人が来日した。インタビューに応じた3人に、作品への思い、共演者の印象、そしてリアルな恋愛観まで、本