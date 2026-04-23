新事業の第1弾ボーフェンジーペン家は、アルピナブランドをBMWに売却して以来初となるオリジナルの新型車が30万ポンド（約6400万円）を大幅に上回る価格になることを明らかにした。ベントレーやアストン マーティンに対抗する構えだ。【画像】ボーフェンジーペン家の新たな挑戦【新型のラグジュアリークーペ『ザガート』を詳しく見る】全21枚昨年、イタリアの名門イベント「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ」で初公開