乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月16日（木）の放送では、生徒（リスナー）と電話をつないで会話する「逆電握手会」をおこないました。乃木坂46の賀喜遥香◆楽曲「君ばかり」は曲もMVも好き！賀喜：今回は逆電握手会ということで、顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催される“ラジオの中の握手会”